Вирощування канабісу під Києвом: фермер розказав, яким буде прибуток

Потрібно мати великий стартовий капітал

З прийняття закону про легалізацію медичного канабісу в Україні, агропідприємці розглядають ідеї вирощування рослини. Фермер Андрій Петровіцький з Київщини розповів про перспективи та фінансові аспекти цілорічного вирощування канабісу.

Він надав детальну інформацію про початкові інвестиції, операційні витрати, врожайність і потенційну прибутковість цього бізнесу. Про це Петровіцький написав на своїй сторінці Facebook.

За словами фермера, стартовий капітал для створення внутрішньої ферми канабісу значний. Облаштування приміщення площею 1500 кв.м, що включає 800 кв.м для вирощування, вимагає витрат від $750 тисяч до $1,5 мільйона. Вартість землі поблизу Києва становить від $10 до $50 тисяч, а ліцензії та юридичні витрати – ще близько $20 тисяч.

Операційні витрати

Постійні витрати включають оплату праці, що складе $50-70 тисяч на рік. Комунальні послуги ($150 тисяч на рік) та добрива і витратні матеріали ($40 тисяч на рік).

Урожай та виробництво

Петровіцький зазначив, що з одного квадратного метра можна отримати приблизно 600 грамів канабісу за один цикл. З урахуванням 3-4 циклів на рік, загальний річний врожай для 800 кв.м може складати від 1440 до 1920 кг.

Ринкові ціни та дохід

Оптова ціна на високоякісний медичний канабіс варіюється від $1,5 до $2 тисяч за кілограм. Річний дохід для 800 кв.м може досягати від $2,1 до $3,8 мільйона залежно від кількості врожаїв.

Прибутковість та рентабельність

Фермер підрахував, що загальні річні витрати для 1500 кв.м складають приблизно $250-300 тисяч. При продажу 167 кг канабісу за ціною $1,5 тисячі за кілограм ферма досягає беззбитковості. Це дозволяє покрити всі витрати вже в перший рік роботи.

Чи вигідно вирощувати канабіс

Андрій Петровіцький вважає, що інвестування у внутрішню ферму канабісу в Україні є вигідною можливістю з суттєвими прибутками. З урахуванням початкових інвестицій, операційних витрат та врожайності, цей бізнес може приносити значні доходи, що робить його привабливим для інвесторів.

Для довідки: канабіс – це рослина, відома також як марихуана, коноплі або гашиш, яка належить до родини Cannabaceae. Вона використовується як у медичних, так і в рекреаційних цілях.

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