В Україні почали випускати ув’язнених для служби у ЗСУ: скільки вже вийшли на волю та скільки планується

До лав ЗСУ можуть влитися тисячі ув’язнених

Україна почала звільняти ув’язнених для залучення їх до військової служби. Наразі вже 350 людей вийшли на волю, щоби посилити армію.

Про це розповів голова Мін’юсту Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times. За його словами, звільнення відбувається відповідно до ухваленого минулого тижня закону, який дозволяє засудженим за неважкі злочини вступити до лав армії в обмін на умовно-дострокове звільнення після закінчення служби.

За його словами, наразі судова система розглядає близько 4300 заяв, які були подані на цей час. Загалом Мін’юст вважає, що таким чином до служби можна залучити до 20 тисяч осіб, включаючи тих, які перебувають у СІЗО.

Малюська додав, що кожна така заява розглядається в індивідуальному порядку.

Міністр каже, що в українському законі є деякі подібності до російської програми, проте є й відмінності. Наприклад, до лав Сил оборони не можуть вступити люди, які були засуджені за два або більше вбивств, зґвалтування або інші тяжкі злочини. При цьому він наголосив, що за цим законом на свободу можуть вийти особи, які вчинили вбивство однієї людини, але без обтяжливих обставин.

"Дефіцит солдатів, труднощі із призовом простих громадян — ось основні причини ухвалення закону", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 травня було ухвалено в цілому законопроєкт про мобілізацію засуджених. Для деяких категорій людей, які відбувають покарання, не було введено можливості мобілізуватись.