В Украине начали выпускать заключенных для службы в ВСУ: сколько уже вышли на свободу и сколько планируется

В ряды ВСУ могут влиться тысячи заключенных

Украина начала освобождать заключенных для привлечения их к воинской службе. В настоящее время уже 350 человек вышли на свободу, чтобы усилить армию.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в интервью The New York Times. По его словам, освобождение происходит в соответствии с принятым на прошлой неделе законом, который позволяет осужденным за нетяжелые преступления вступить в ряды армии в обмен на условно-досрочное освобождение по окончанию службы.

По его словам, в настоящее время судебная система рассматривает около 4300 заявлений, которые были поданы на данный момент. Всего же Минюст считает, что таким образом к службе можно привлечь до 20 тысяч человек, включая тех, которые находятся в СИЗО.

Малюська добавил, что каждое такое заявление рассматривается в индивидуальном порядке.

Министр говорит, что в украинском законе есть некоторые сходства с российской программой, однако есть и различия. Например, в ряды Сил обороны не могут вступить люди, которые были осуждены за два или более убийства, изнасилование или за другие тяжелые преступления. При этом он подчеркнул, что по этому закону на свободу могут выйти лица, совершившие убийство одного человека, но без отягощающих обстоятельств.

"Дефицит солдат, трудности с призывом простых граждан — вот основные причины принятия закона", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 мая был принят в целом законопроект о мобилизации осужденных. Для некоторых категорий людей, отбывающих наказание, не была введена возможность мобилизоваться.