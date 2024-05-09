Арахамія перегнув: Дикий назвав кількість ув'язнених, яких реально може призвати Україна

У нас всього сидить близько 50 тисяч людей

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що дозволяє мобілізувати частину засуджених за не тяжкими статтями. Але це не покриє мобілізаційні потреби, а цифри, які наводить влада, навіть можуть бути надто оптимістичними.

Про це заявив експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий у комантарі для матеріала "Телеграфа" "Чоловік брав зброю і йшов валити ворогів": Дикий розповів, як воював в "Айдарі" поряд із засудженими".

Він розповів, яку кількість ув’язнених може реально призвати Україна.

"Зрозуміло, що цей закон не покриє кадрові потреби ЗСУ і не замінить потреби великої мобілізації цивільних. Ну скільки ми наберемо з-за ґрат? Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив загальний мобрезерв серед засуджених у 15—20 тисяч. Я згоден з такою оцінкою. У нас сидить близько 50 тисяч людей. І це разом з жінками, літніми, хворими. Потенційно боєздатних чоловіків там насправді 15—20 тисяч. Але ж не всі захочуть! А там мобілізація — добровільна. Допустимо, наберемо в результаті 5—10 тисяч. Це теж не є зайвим — одна-дві бригади. Не завадять. Але цього, звісно, ​​мало", – наголошує Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 головних змін нового закону проти ухилістів.