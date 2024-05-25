Удар по "Епіцентру" у Харкові: з’явилось відео моменту влучання російських авіабомб

Вибух пролунав приблизно о 16:00

Перші кадри удару росіян по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові вже публікують у мережі. Відомо про 2-х загиблих, які були працівниками.

Відео прильоту опублікувала Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що окупанти завдали удару боєприпасами УМПБ Д-30.

"Дві людини загинули. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті. Щонайменше 35 — поранено. Частина персоналу гіпермаркету наразі ще розшукується. Дані оновлюються", — повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що внаслідок удару спалахнула пожежа, яка охопила понад 15 000 квадратних метрів. Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення.

У будівлі ТЦ могли знаходитись понад 200 людей під час прицільного удару росіян. Також наразі відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Зауважимо, що ввечері 25 травня окупанти також завдали удару по центру Харкова. Відомо про шість постраждалих, серед яких 13 річний підліток.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський показав вражаючі фото зруйнованої друкарні в Харкові.