Удар по "Эпицентру" в Харькове: появилось видео момента попадания российских авиабомб

Взрыв раздался примерно в 16:00

Первые кадры удара россиян по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове уже публикуют в сети. Известно о 2-х погибших, являвшихся сотрудниками.

Видео прилета обнародовала Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что оккупанты нанесли удар боеприпасами УМПБ Д-30.

"Два человека погибли. Это мужчины, работавшие в гипермаркете. По меньшей мере 35 — ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", — сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что в результате удара вспыхнул пожар, охвативший более 15 000 квадратных метров. Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения.

В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

Заметим, что вечером 25 мая оккупанты также нанесли удар по центру Харькова. Известно о шести пострадавших, среди которых 13-летний подросток.

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