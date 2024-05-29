Їх уже 11: які країни схвалили Україні удари західною зброєю по Росії

Західні лідери вважають, що Україна має мати всі можливості для захисту власної країни

Вже 11 країн-союзників України дали своє схвалення, що та могла використати західну зброю для ударів територією Росії. Деякі з них поставили умови — вражені можуть лише військові об’єкти, але не цивільні.

До країн входять: Великобританія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція та Естонія, а також Канада, пише "Ліга". Остання зробила заяву 29 травня.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі сказала, що Оттава не обмежуватиме Україну у використанні зброї, що їй передається.

Своєю чергою, вона закликала зайняти в цьому питанні "прогресивну позицію", оскільки сама Росія "червоних ліній не дотримується".

Зазначимо, що Франція уточнює, що ударів слід завдати лише по військових об’єктах окупантів. А Польща тим часом каже, що Україна може використати зброю, як вважатиме за потрібне й обмежень немає. Інші країни зі списку також зазначили, що Україна має захищати себе, а тому вони закликають надати Києву більше свободи у використанні зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними анонімних західних джерел, Україна вже нібито застосовувала передану їй від союзників зброю територією РФ. Вони уточнили, що востаннє це сталося під час ударів по Краснодару.