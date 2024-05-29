У Зеленського назвали "оптимальну" кількість F-16, яка допоможе Україні: скільки нам вже пообіцяли
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1512
Перші літаки прибудуть вже скоро
В українському війську вже скоро почнуть з’являтися перші винищувачі F-16, які нам передають союзники. У Зеленського назвали необхідну та "оптимальну" кількість таких машин, щоб прикрити лінію фронту.
Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Bloomberg. Він зазначив, що авіація зараз має вирішальне значення, і нашій країні необхідно як мінімум 60 західних винищувачів для прикриття лінії фронту, яка розширилася ще на 70 кілометрів від початку наступу РФ у Харківській області.
При цьому, за словами Подоляка, оптимальним було б число на порядок вище.
"З огляду на протяжність лінії зіткнення та інтенсивність боїв, 100-120 таких літаків було б "оптимально", сказав Подоляк.
Зазначимо, що це число сходиться зі словами Зеленського, який 20 травня сказав, що Україні необхідно 120-130 літаків, щоб протистояти Росії у небі.
Також нагадаємо, що після того, як Бельгія оголосила про передачу 30 винищувачів F-16, загальна кількість літаків, які Україна має отримати, починаючи з цього літа, збільшилася. Тепер очікується, що до Повітряних сил ЗСУ надійде від 85 до 95 F-16.
З них:
- Бельгія — 30;
- Нідерланди — 24;
- Данія — 19;
- Норвегія – 12, ще 10 одиниць можуть бути розібрані на запчастини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим шведські літаки ДРЛО, які отримає Україна, допоможуть американським F-16 на полі бою.