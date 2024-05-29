У Зеленського назвали "оптимальну" кількість F-16, яка допоможе Україні: скільки нам вже пообіцяли

Перші літаки прибудуть вже скоро

В українському війську вже скоро почнуть з’являтися перші винищувачі F-16, які нам передають союзники. У Зеленського назвали необхідну та "оптимальну" кількість таких машин, щоб прикрити лінію фронту.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Bloomberg. Він зазначив, що авіація зараз має вирішальне значення, і нашій країні необхідно як мінімум 60 західних винищувачів для прикриття лінії фронту, яка розширилася ще на 70 кілометрів від початку наступу РФ у Харківській області.

При цьому, за словами Подоляка, оптимальним було б число на порядок вище.

"З огляду на протяжність лінії зіткнення та інтенсивність боїв, 100-120 таких літаків було б "оптимально", сказав Подоляк.

Зазначимо, що це число сходиться зі словами Зеленського, який 20 травня сказав, що Україні необхідно 120-130 літаків, щоб протистояти Росії у небі.

Також нагадаємо, що після того, як Бельгія оголосила про передачу 30 винищувачів F-16, загальна кількість літаків, які Україна має отримати, починаючи з цього літа, збільшилася. Тепер очікується, що до Повітряних сил ЗСУ надійде від 85 до 95 F-16.

З них:

Бельгія — 30;

Нідерланди — 24;

Данія — 19;

Норвегія – 12, ще 10 одиниць можуть бути розібрані на запчастини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим шведські літаки ДРЛО, які отримає Україна, допоможуть американським F-16 на полі бою.