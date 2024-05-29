У Зеленского назвали "оптимальное" количество F-16, которое поможет Украине: сколько нам уже пообещали

Первые самолеты прибудут уже скоро

В украинском войске уже скоро начнут появляться первые истребители F-16, которые нам передают союзники. У Зеленского назвали необходимое и "оптимальное" число таких машин, чтобы прикрыть линию фронта.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для Bloomberg. Он отметил, что авиация сейчас имеет решающее значение, и нашей стране необходимо как минимум 60 западных истребителей для прикрытия линии фронта, которая расширилась еще на 70 километров с начала наступления РФ в Харьковской области.

При этом, по словам Подоляка, оптимальным бы было число на порядок выше.

"Учитывая протяженность линии соприкосновения и интенсивность боев, 100-120 таких самолетов было бы "оптимально", сказал Подоляк.

Отметим, что это число сходится со словами Зеленского, который 20 мая сказал, что Украине необходимо 120-130 самолетов, чтобы противостоять России в небе.

Также напомним, что после того как Бельгия объявила о передаче 30 истребителей F-16 общее количество самолетов, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, увеличилось. Теперь ожидается, что в Воздушные силы ВСУ поступит от 85 до 95 F-16.

Из них:

Бельгия — 30;

Нидерланды — 24;

Дания — 19;

Норвегия — 12, еще 10 единиц могут быть разобраны на запчасти.

Напомним, ранее мы писали о том, чем шведские самолеты ДРЛО, которые получит Украина, помогут американским F-16 на поле боя.