Осталось полтора месяца: кому необходимо обновить военно-учетные данные (точный перечень)

Обновить данные можно и дистанционно

Все военнообязанные мужчины и женщины должны обновить свои учетные данные до 16 июля текущего года. Таковы требования обновленного закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

В издании РБК-Украина рассказали, кому именно необходимо обновить свои данные. Внимательно проверьте список, чтобы не иметь проблем с законом.

Уточнить данные должны:

призывники от 17 до 25 лет

военнообязанные и резервисты в возрасте от 25 до 60 лет

женщины с медицинским и фармацевтическим образованием (стоящие на военном учете)

военнообязанные, проживающие за границей

Обратите внимание, что требования закона распространяются и на тех, кто имеет отсрочку или броню от мобилизации.

"Если лицо забронировано или имеет отсрочку, ему нужно прибыть и уточнить свои учетные данные. Лицо не направляется на медицинскую комиссию, оно просто обновляет данные и все", — пояснили в одном из региональных ТЦК.

Под обновлением данных, прежде всего, речь идет о предоставлении актуального номера телефона, e-mail (при наличии) и адреса проживания. Если мужчина призывного возраста не состоит на учете, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства, встать на учет и предоставить данные.

Обновить свои данные нужно до 16 июля текущего года. В противном случае грозит штраф от 17 000 гривен, который, согласно новым правилам, могут выписать заочно.

Напомним, что обновить свои данные вы можете непосредственно через ТЦК, в ЦПАУ, а также через мобильное приложение Минобороны "Резерв+". Что касается последнего, то издание "Телеграф" публиковало ответы Минобороны на наиболее распространенные вопросы работы приложения. Подробно об этом в материале Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы

Также раньше мы писали, когда "Резерв+" получит полный функционал и будет иметь силу военного билета. На вопросы ответили у Минобороны.