У Москві спалахнула потужна пожежа: впав дах, гасять з вертольотів (відео)

Про постраждалих не повідомляється

У столиці Росії Москві рано вранці 30 травня спалахнула потужна пожежа. У Новогіреєво (район у Східному адміністративному окрузі міста) зайнявся склад на площі 4000 квадратних метрів.

Як повідомляють росЗМІ, всередині будівлі, що горить, чути гучні звуки. До гасіння пожежі залучили гелікоптери.

Займання розпочалося близько 4:20 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Вогонь швидко поширився приміщеннями складу. Вже обвалилася частина покрівлі, деформовано стіни. Над районом здіймається великий стовп диму чорного кольору.

Будівля, що горить, поділена на два відсіки. Один з них оповитий вогнем, горить із першого по третій поверх. Пожежі привласнили третій ранг складності, є небезпека переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю. Рух Мартенівською вулицею перекрито. Про постраждалих не повідомляється.

"Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, всередині знаходяться ємності з легкозаймистою рідиною. На місці працюють 120 осіб і 40 одиниць техніки", — повідомили в МНС РФ.

Як повідомляв "Телеграф", на початку травня на сході Москви також сталася велика пожежа на одному із заводів. Вогонь спалахнув у меблевому цеху на 3-му поверсі та швидко поширився ще на два поверхи.