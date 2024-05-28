"Ну як не підтримувати мобілізацію?"Лідер "Довіри" у Раді про війну, вибори та спілкування з Єрмаком
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Депутатська група декларує, що вона — з владою, але підтримує не всі ініціативи
Нинішня Верховна Рада IX скликання може стати останнім зібранням, в якому працюють мажоритарники. Новий Виборчий кодекс змінив правила на наступні вибори. Коли вони відбудуться — ніхто не може спрогнозувати. Тому чинні нардепи з виборчих округів продовжують працювати, хоч і дещо втративши свої позиції.
Їхні голоси завжди були на вагу золота. Аби мати більше можливостей, мажоритарники-самовисуванці об’єднувались в парламенті в депутатські групи. В чинній Раді таких дві — "За майбутнє" та "Довіра".
Як працює депгрупа під час війни, чи втручається в її роботу бізнесмен Андрій Веревський та чи є вона пропрезидентською? Про це "Телеграф" поспілкувався з лідером групи "Довіра" Олегом Кулінічем.
"З Давидом Арахамією у нас дружні стосунки"
— Розкажіть, як зараз влаштована робота депутатської групи "Довіра".
— У групі всі мажоритарники, і у кожного є округи, тобто ті люди, які нас обирали. Зараз левову частку часу займає війна і допомога Збройним силам. Відповідно, кожен з депутатів обрав той підрозділ, з яким працює. В цьому плані всі залучені до роботи на перемогу.
Можу сказати за себе, чим займаюсь. З початку війни я допомагаю 116-й бригаді територіальної оборони — закупив їм за власні кошти понад тисячу бронежилетів, десь 1200 комплектів форми. На перших порах після вторгнення була нагальна потреба в цьому, і я її забезпечив. Торік я їм придбав БТР для вивозу поранених. У них такої штуки навіть не було, а вона дуже потрібна. Також це рації, "нічники", тепловізори, автівки, безпілотники. Постійно на зв'язку з керівництвом бригади. Вони телефонують, я їм допомагаю.
Окрім 116-ї бригади, ще на контакті з 10-м армійським корпусом — торік їм серйозно допомогли по дронах. Допомагаю і морпіхам. І, в принципі, думаю, що так всі мажоритарники нашої групи постійно допомагають війську.
— Коли була створена ваша група, ви пояснювали, що єдиної ідеології у вас нема. Але вам краще бути об'єднаними, бо так легше доносити свою позицію в парламенті. Наскільки змінилась цінність створення і роботи депутатської групи у Верховній Раді після повномасштабного вторгнення?
— Парламент — це майданчик для донесення власних думок, власної позиції. Потужний мажоритарник у цьому плані, мені здається, нікуди не зникає, навіть в умовах великої війни. Мабуть, у всіх змінилися цінності через війну, але людям в областях чи в округах потрібно до когось звертатися — голова ОТГ, депутат, якщо він працює. Працюють приймальні, робота ведеться.
В принципі, ми тоді правильно зробили, що створили цю групу. Ми можемо доносити свою думку, якісь законодавчі зміни, чи контролювати, щоб не було гірших змін у законодавстві, в тому чи іншому напрямі економіки, аграрної сфери, енергетики. Тому це завжди нормальна історія. Коли ти не входиш до жодної фракції або групи, то в тебе менше можливостей.
— Як часто у вас бувають засідання групи, де ви погоджуєте спільну позицію?
— У нас постійно працює чат групи, коли вже є порядок денний парламенту, ми це обговорюємо. Кожен законопроєкт ми аналізуємо. І безпосередньо перед засіданням також збираємося.
— Які спірні питання виникають в групі?
— Можемо дискутувати щодо загальних державних питань. Щодо віри можуть бути дискусії — деякі наші колеги активно підтримують законодавчі зміни проти Московського патріархату. Щодо таких питань у нас зрозуміла позиція — кожен сам визначається. Тиску нема і не може бути. Це фундаментальні речі, які я ніколи не робив і не буду робити. Це якраз ті питання, за які людина буде відповідати потім перед електоратом.
— Що не змінилося у вашої депутатської групи з моменту створення, то це те, що ви досі є додатковими голосами для фракції "Слуга народу" (СН)…
— Ми ще тоді задекларували, що ми — з президентом. Коли почалася повномасштабна війна, тоді не можна було бути не з президентом і взагалі не з країною. Але зауважу, що не всі ініціативи влади ми підтримували.
— Як відбувається співпраця з представниками СН? Хто до вас приходить щодо голосувань за закони?
— Я більше спілкуюся з [головою фракції] Давидом Арахамією. У нас дружні стосунки. З [заступником голови фракції] Андрієм Мотовиловцем також. Вони завжди запитують, яка моя позиція щодо того чи іншого питання. Я кажу, за які законопроєкти ми не будемо голосувати. У більшості випадків, коли скажемо, що ми "мінус", це питання просто не виносять у зал. Зокрема, якщо це стосується економіки чи якихось таких речей.
Є контакти й з Офісом президента (ОП), з головами комітетів парламенту постійно спілкуюсь. Я ж усіх знаю. Якщо щось важливо, вони підходять і ми обговорюємо. Наприклад, [голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило] Гетманцев, [голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина] Третьякова.
Є чат голів парламентських фракцій, якісь речі можемо проговорити там. Ми ж плануємо порядок роботи. Я можу набрати того ж [спікера парламенту Руслана] Стефанчука чи [віцеспікера парламенту Олександра] Корнієнка.
— Але до вас приходять і кажуть, що потрібно дати голоси за щось конкретне?
— Такого нема. Просять подивитися і сказати нашу позицію. А ми тоді говоримо, чи підтримуємо це рішення. Ми можемо дати свої правки, після узгодження яких "Довіра" готова підтримати на голосуванні. Або ми домовляємося, що перше читання голосуємо, а тоді вносимо правки. Якщо до другого читання наші правки не будуть враховані, то ми голосувати не будемо.
— Як часто ваші вимоги чують там?
— Механізм таких домовленостей, в принципі, працює.
— Ви вже згадали про ОП. З ким там комунікуєте?
— Спілкуюсь більше з головою Офісу Андрієм Єрмаком.
— Коли ви останній раз бачили Андрія Борисовича?
— Десь три тижні тому. У нас нормальна комунікація, робоча.
— Які питання обговорюєте?
— Якісь глобальні речі щодо війни. Ми ж розуміємо, що важливі речі в цьому контексті треба підтримувати. Ту ж мобілізацію. Ну як її не підтримувати?
— Єрмак особисто просив вас підтримати закон про мобілізацію?
— Я не буду конкретно говорити, який законопроєкт і хто просив. У нас нормальна комунікація, ми розуміємо один одного.
— Коли ви востаннє бачилися з президентом? Цього року вже була з ним зустріч?
— Цьогоріч ще не зустрічались. Я ж розумію, чим зараз займається президент — міжнародними питаннями, війною. Тому наші питання більше зав’язані на керівнику Офісу.
У мене позиція — якщо треба буде, мене запросять і ми там поговоримо.
Про вплив Веревського
— Хто зараз є бенефіціарами вашої депутатської групи?
— Всі ми [депутати групи] і є бенефіціари.
— Я маю на увазі, хто фінансово підтримує групу? Ряд крупних аграрних бізнесменів пов’язують з "Довірою" — Андрій Веревський, Юрій Косюк…
— Чому ви думаєте, що хтось має фінансово підтримувати групу? Думаю, що це якісь вигадані історії. Веревський — мій товариш, якого я знаю понад 20 років. У нього працює серйозна компанія, яка багато чого генерує в агросектор, навіть під час війни. Донатить також багато. Це ж не означає, що хтось є бенефіціаром групи.
Той же Косюк — колись у його компанії працював наш депутат Микола Кучер. Але це ж нічого не означає.
Всі 19 членів групи — це бенефіціари групи.
— Веревський через вас намагається проштовхувати якісь свої ініціативи?
— А у нього нема ніяких "своїх ініціатив". Зараз ініціативи — це перемога у війні.
— Я розумію, але аграрний сектор зараз є одним з основних в Україні.
— Ми з ним можемо обговорювати стратегічні речі, важливі для агросектору. Але мова не йде про якісь ініціативи, оскільки це справа того чи іншого міністерства. У нас була нормальна комунікація з [ексміністром агрополітики Миколою] Сольським.
Основні завдання зараз — щоб ми перемогли в цій війні, щоб повернули наші території. Я думаю, тут цілі сходяться — і у мене, і у Веревського.
— Тобто ви можете сказати, що він не має впливу на депутатську групу?
— Абсолютно ніякого. І він не втручається в її роботу.
— Чи відомо вам щось стосовно його спілкування з Банковою? Бо, як ми знаємо, Єрмак з ним комунікує, передає через нього якісь свої побажання до депутатської групи.
— Такого взагалі нема. Андрій Єрмак, якщо треба щось передати, то спілкується зі мною. І ми, повторюсь, нормально комунікуємо.
Можливо, є глобальне нерозуміння. У нас є аграрний сектор, є велика компанія Веревського Kernel Group. Є питання зернового "коридору", з яким були проблеми через обстріли росіян. Зрозуміло, що є спілкування власника такої компанії з ОП і безпосередньо з президентом, з профільними міністрами. Тому що він може мати якусь свіжу думку, згенерувати якусь ідею. Абсолютно нормально, я вважаю.
"Зараз ми з президентом, по-іншому не може бути"
— За нашою інформацією, ваша депутатська група і "За майбутнє" поставили умову, що в пленарні дні ви працюєте лише чотири години і декілька днів на місяць. Тобто чотири години проходять, і ваші депутати залишають засідання.
— У вас хибна інформація.
— Але насправді так і є, що більшість депутатів залишає парламент.
— Наші депутати йдуть, коли нас не чують. Колись така історія була. Ми вийшли, погуляли. Але потім порозумілися.
— Ваша група складається з депутатів, які не проживають у Києві…
— Так, але всі приїздять. В цьому плані у нас дисципліна. Атмосфера в групі рівна, спокійна. Нема ніякого вождизму. Я вважаю, що це правильно. Коли робота, всі повинні бути тут. Всі приїздять. Ввечері з'їхались із Закарпаття, Вінниці, Полтави, Запоріжжя, Одеси. Приїхали. Далі — погоджувальна рада. Зустрілися, переговорили якісь задачі. І чотири дні всі працюють.
— Тобто ви хочете сказати, що ви не ставили умови, що працюєте декілька днів на місяць по чотири години в пленарний день?
— Ні, це ж на погоджувальному засіданні всі домовляються, що працюємо, наприклад, чотири години. Коли треба, ми будемо працювати до вечора чи до ночі.
— Чи надходила вам пропозиція увійти до складу фракції СН?
— Ні, не було. У нас є наша група, юридично обґрунтована і зареєстрована. Навіщо нам це?
— Щоб бути вже єдиною командою з президентом.
— Так ми й так з президентом зараз. І по-іншому не може бути.
Пропозицій не було, ініціативи від нас також не було.
— А об'єднання з іншими депутатськими групами, наприклад, із "За майбутнє"?
— А навіщо?
— Мати сильнішу фракцію.
— По-перше, не обговорювали. Нам достатньо того, що є. У нас у фракції рівні стосунки, всі люди зрозумілі. Ми перед собою завдання об’єднання не ставимо. Хоча дуже багато депутатів хотіли б зайти до нас у "Довіру".
— Звідки?
— Є позафракційні депутати, і багато хто хоче. Тому що в нас гарна атмосфера в групі.
— Чому ви не берете?
— Якоїсь конкретики не було.
— А чи є хтось з вашої депутатської групи, хто хотів би вийти?
— Нема.
— А щодо складання мандату? Є охочі?
— В групі нема.
— Ви спостерігаєте втому серед ваших колег?
— Яка може бути втома, коли я постійно спілкуюся з військовими і бачу, в яких вони умовах працюють.
Як морально в мене може бути втома? Від чого втома? Ти тут на країну працюєш. Якщо всі складуть мандати, хто буде в парламенті? Ми ж не залишимось без Ради. Це ж нонсенс.
— Тоді я запитаю про Сергія Шахова — вашого народного депутата, який перебуває за кордоном. Що з ним взагалі відбувається?
— Це краще у нього запитати.
— Заждіть. Ви ж лідер депутатської групи, представником якої є Шахов.
— У нього було лікування, він був десь у Киргизстані.
— Крім лікування, в нього ще була кримінальна справа.
— Це його питання. Тому тут краще з ним говорити.
— А ви як часто з ним спілкуєтесь? Коли останній раз чули його, бачили?
— Днями говорив. Він запитав, як справи.
— Ви вважаєте нормальним, що він досі залишається депутатом? Чи не варто йому скласти мандат?
— Це рішення він сам повинен прийняти.
— Це впливає на репутацію депутатської групи.
— Я йому рекомендував це зробити. По-перше, він мажоритарник. Він вибирався на окрузі в Луганській області. Але його округ в окупації. Теж така ситуація. Мабуть, для нього це важкувато. Тому тут йому приймати рішення. Це питання не до лідера групи, а особисто до депутата та Регламентного комітету.
"Якщо усі депутати складуть повноваження, то хто буде працювати?"
— У вас ще є декілька депутатів в групі, які втратили свої округи через російську окупацію. Чим вони зараз займаються?
— Вони працюють у комітеті, в ТСК. Вони, в принципі, активно працювали з переселенцями. Вони активні в сесійній залі. До них нема запитань.
— На вашу думку, таким депутатам варто складати мандат? Чи треба працювати далі?
— Це запитання до них.
— Якби ви втратили свій округ, що зробили б?
— Не знаю, що робив би. Окрім округу, ще є робота в сесійній залі, допомога військовим. Якщо усі складуть повноваження, то хто буде працювати? Тому кожен сам приймає рішення. Якщо знаходиш роботу, працюєш ефективно в сесійній залі — голосуєш, виступаєш, вносиш законодавчі зміни, генеруєш якісь законопроєкти, то навіщо тобі складати повноваження, коли ти ухвалюєш важливі рішення в країні під час війни?
— За новим Виборчим кодексом це скликання є останнім, в якому працюють мажоритарники…
— Нічого страшного. Я давно вже працюю в Полтавській області. І для мене це не є проблемою. Якщо буде запит від людей на таких політиків, як я, тоді буду приймати рішення [щодо участі в майбутніх виборах]. Якщо чесно, не ставив перед собою таке питання, що я буду робити потім. Я думаю, що мені є чим займатися і буде чим займатися.
— Скасування мажоритарки ви вважаєте правильним рішенням?
— Нам не дозволять мати мажоритарну систему наші міжнародні партнери.
— За нового Виборчого кодексу, як вважаєте, ви особисто змогли б пройти в парламент?
— Ви маєте на увазі від якоїсь політичної сили?
— У вас же є партія "Довіра".
— Це ж не означає, що ми будемо брати участь у парламентських виборах як "Довіра".
— Як "Слуга народу"?
— Запитання, чи ще СН братиме участь. Може, по-іншому якось буде.
Скажу відверто, пропозицій дуже багато. Вони були і є. Від різних політичних сил.
— Навіть зараз?
— Мені особисто — постійно.
— Тобто є якісь ознаки підготовки до виборів?
— Зараз усі займаються війною. До війни було багато пропозицій. Постійно є якийсь діалог. У парламенті усі спілкуються. Завжди ведуться розмови з потужними мажоритарниками, які мають рейтинг.
— Ви маєте на увазі з боку влади?
— Ні, не тільки з боку влади. Я б сказав, що зараз взагалі нема мови про вибори з боку влади, вони зараз займаються війною. І президент, і Офіс.