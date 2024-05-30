Укр

"Это нонсенс": правозащитник раскритиковал норму о доставке человека в ТЦК работодателем

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Это невозможно обеспечить, говорит эксперт
Это невозможно обеспечить, говорит эксперт. Фото 24 канал

Нет четкой схемы, как это должно происходить на практике, однако есть ответственность за невыполнение обязанности

В новом законе о мобилизации есть норма, которая обязывает работодателя доставлять работников в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но нет четкой инструкции, как это делать. Несмотря на это, он несет ответственность за невыполнение обязанности.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко раскритиковал эту норму и назвал схему "абсурдной". Об этом он рассказал "Телеграфу" в интервью "Имеют ли ТЦК право задерживать людей на улицах? Ответы правозащитника на самые острые вопросы мобилизации".

"Как работодатель должен это делать? Это нонсенс. Как работодатель я имею, например, пять работников, зарегистрированных один в Луганске, другой в Ивано-Франковске, третий в Киеве, а четвертый в Ирпене. И в какой ТЦК я должен отправлять рабочих? И как я должен их доставлять? Где эта инструкция? И за счет чего? Я должен взять такси, схватить их за руку? Каким образом?", ― перечислил Павличенко вызовы, стоящие перед работодателем из-за этой нормы.

Новый закон не дает четкой инструкции и эти вопросы остаются без ответов. Однако это не освобождает работодателя от ответственности.

"Эти все вопросы висят в воздухе и показывают в определенной степени абсурдность предложенной схемы. Вместе с тем никто не снимает ответственность за выполнение такой обязанности", ― сказал Павличенко.

Напомним, что новый закон о мобилизации обязывает работодателя выдавать повестки военнообязанным работникам и обеспечивать их прибытие в ТЦК. Также они должны информировать соответствующие органы, если сотрудник отказывается брать повестку или увольняется с работы.

Ранее "Телеграф" писал, что именно изменилось с 18 мая. В этот день вступил в силу новый закон о мобилизации.

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#Мобилизация #ТЦК