Повістки поштою вважатимуться врученими: названо дату, з якої це розпочнеться

Явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку

З 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Якщо до 16 липня чоловік не оновить дані, повістку йому можуть надіслати поштою і вона буде вважатися врученою.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу" — "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх". За його словами, станом на зараз, повістка, яка надіслана поштою не вважається врученою.

"Але по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання, повістка дійсно може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста", — сказав він.

Істомін додав, що у разі, якщо резервіст або військовозобов’язаний протягом 60 днів не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Мобілізація в Україні

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно мати для перевірки на блокпості.