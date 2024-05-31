"Безкоштовний сир — у мишоловці": попри загрози, у Hamster Kombat грає величезна кількість українців

Бот верифікує номер телефону, ID-номер Telegram та визначає локацію

Українці активно грають у Hamster Kombat – гру Telegram, у якій нібито можна заробляти внутрішню валюту (у майбутньому її обіцяють обмінювати на криптовалюту). Однак після інформації, що за грою тягнеться російський слід, наші співвітчизники починають відмовлятися від неї.

Про це йдеться у сюжеті 1+1. Найбільш поширений "Хом’як" серед школярів, вони "підсаджують" на гру один одного.

"Якщо з Росії, то, на мою думку, більшість користувачів (українських, — ред.) зникнуть з цієї гри, оскільки більшість не хоче мати нічого спільного з Російською Федерацією, ну я в тому числі, в принципі, я теж не буду нею. користуватися", — сказав молодий хлопець.

Загалом у Hamster Kombat грають близько 840 тисяч українців, але все частіше від неї відмовляються. І це правильно, пояснив кіберексперт Руслан Болгов, оскільки будь-який бот верифікує номер телефону, ID-номер Telegram та визначає локацію. Коли справа дійде до виплат, бот отримає доступ до банківської картки/криптогаманця. А далі ці дані можуть потрапити до спецслужб Кремля, – попередив аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков.

Нагадаємо, Hamster Combat належить російським розробникам. Гра знаходиться по російському IP. Небезпека для українських гравців у тому, що російські компанії (зокрема розробники) повинні зберігати дані користувачів та на запит зобов'язані передавати їх держорганам. Таким чином, особисті дані українців, які грають у цю гру, можуть бути використані з невідомою метою.

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