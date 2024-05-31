"Бесплатный сыр — в мышеловке": несмотря на угрозы, в Hamster Kombat играет огромное число украинцев

Бот верифицирует номер телефона, ID-номер Telegram и определяет локацию

Украинцы активно играют в Hamster Kombat — игру Telegram, в которой якобы можно зарабатывать внутреннюю валюту (в будущем ее обещают обменивать на криптовалюту). Однако после информации, что за игрой тянется российский след, наши соотечественники начинают отказываться от нее.

Об это идет речь в сюжете 1+1. Наиболее распространен "Хомяк" среди школьников, они "подсаживают" на игру друг друга.

"Если из России, то, мне кажется, большинство пользователей (украинских, — ред.) исчезнут из этой игры, так как большинство не хочет иметь ничего общего с Российской Федерацией, ну я в том числе, в принципе, я тоже не буду ею пользоваться", — сказал молодой парень.

В целом в Hamster Kombat играют около 840 тысяч украинцев, но все чаще от нее отказываются. И это правильно, пояснил киберэксперт Руслан Болгов, так как любой бот верифицирует номер телефона, ID-номер Telegram и определяет локацию. Когда дело дойдет до выплат, бот получит доступ к банковской карте/криптокошельку. А дальше эти данные могут попасть к спецслужбам Кремля, предупредил аналитик Центра стратегических коммуникаций Сергей Жуков.

Напомним, Hamster Combat принадлежит российским разработчикам. Игра находится по российскому IP. Опасность для украинских игроков в том, что российские компании (в том числе разработчики) должны хранить данные пользователей и по запросу обязаны передавать их госорганам. Таким образом, личные данные играющих в эту игру украинцев могут быть использованы в неизвестных целях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить кэш в Telegram. Всего за несколько дней может накопиться остаточных файлов в размере до 1 гб или больше.