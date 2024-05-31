Чому у "Резерві+" можна оновити лише базову інформацію про себе? Пояснення дали у Міноборони

Оновити дані про освіту чи сімейний стан у додатку не вийде

Обмежений стартовий функціонал додатка "Резерв+" викликав питання у багатьох. Адже користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей, наприклад, податковий номер, сімейний стан або навіть дані про освіту, а не лише базових.

Проте наразі це не можливо, і річ не тільки у самому застосунку. Це "Телеграфу" пояснили в ексклюзивному інтервʼю у Міністерстві оборони України "Чому додаток Резерв+ глючить: у Міноборони дали відповіді на популярні запитання".

Зазначається, що актуалізація інших, володільцями яких є різні державні реєстри, взаємодія значно складніша — потрібно їх верифікувати, наприклад, з базами Податкової чи Пенсійного фонду. Тому у "Резерві+" не можна оновити весь спектр персональних даних.

У Міноборони пояснили, що перед ними стояла задача створити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг".

У застосунку військовозобовʼязаний може оновити тільки номер телефону, електронну адресу, фактичне місце проживання та побачити, що держава знає про вас.

Раніше "Телеграф" наводив перелік осіб, кому саме необхідно оновити свої військово-облікові дані.