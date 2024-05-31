Почему в "Резерве+" можно обновить только базовую информацию о себе? Объяснение дали в Минобороны

Обновить данные об образовании или семейном положении в приложении не получится

Ограниченный стартовый функционал приложения "Резерв+" вызвал вопросы у многих. Ведь пользователи ожидали возможности обновления всего спектра всех персональных сведений, например, налогового номера, семейного положения или даже данных об образовании, а не только базовых.

Однако пока это невозможно, и дело не только в самом приложении. Это "Телеграф" объяснили в эксклюзивном интервью в Министерстве обороны Украины "Почему приложение "Резерв+" глючит: в Минобороны дали ответы на популярные вопросы".

Отмечается, что актуализация других, владельцами которых разные государственные реестры, взаимодействие значительно сложнее — нужно их верифицировать, например, с базами Налоговой или Пенсионного фонда. Поэтому в "Резерве+" нельзя обновить весь спектр персональных данных.

В Минобороны объяснили, что перед ними стояла задача создать электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения. После обновления информации военнообязанный может просмотреть данные о себе в реестре "Оберег".

В приложении военнообязанный может обновить только номер телефона, электронный адрес, фактическое место жительства и увидеть, что государство знает о вас.

Ранее "Телеграф" приводил список лиц, кому именно необходимо обновить свои военно-учетные данные.