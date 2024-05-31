"Це шлях до фіналу": у Зеленського пояснили, які чотири ключові питання вплинуть на хід війни

Потрібні рішення – правильні рішення щодо всіх чотирьох

На хід та результат війни, яку Росія розпочала проти України, суттєво вплину чотири ключові дискусії, які зараз тривають. Правильні рішення у всіх стануть шляхом до фіналу.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Telegram. Він перерахував усі дискусії та розставив потрібні акценти в них.

"Тривають одразу чотири ключові дискусії, які суттєво вплинуть на хід/результати війни… Потрібні рішення – правильні рішення щодо всіх чотирьох пунктів. Це і є шлях до фіналу", — зазначив Подоляк.

Перша дискусія — пасивний захист українського неба за допомогою авіації та сил ПРО/ППО партнерів. Радник керівника ОП наголосив, що важливо збивати російські ракети в суверенному повітряному просторі України й тим самим дозволити самій Україні концентрувати дефіцитні системи захисту на сході та півдні країни.

Друга — системні та масовані удари по території Росії, по прикордонних районах, де відбувається постійна концентрація сил та ресурсів для наступних атак на території України. Адже, як пише Подоляк, в іншому разі Росія завжди матиме примітивну перевагу, яку й спробувала реалізувати на Харківському напрямку.

Третя — можливе введення на територію України іноземних військ для виконання тилових, інженерних, логістичних, тренінгових чи охоронних функцій. Це дало б змогу, зазначає Михайло Подоляк, розвантажити від цих функцій ЗСУ та розширити їхню маневровість.

Четверта — безумовне використання російських "заморожених активів".

"Тут взагалі немає предмета для дискусії. Організувавши агресію, Росія вийшла з-під дії міжнародного права, тож захисні юридичні механізми на неї не поширюються. Ба більше, Росія зобов’язана просто зараз оплатити буквально контрвійну проти себе. Що вищі витрати на війну, то швидше приходить усвідомлення власної нікчемності", — пише радник керівника ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до переговорів, у НАТО цього не бачать. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що всі дії окупаційної армії говорять про інше.