"Это путь к финалу": у Зеленского объяснили, какие четыре ключевых вопроса повлияют на ход войны

Нужные решения – правильные решения по всем четырем

На ход и исход войны, которую Россия начала против Украины, существенно повлияют четыре ключевые дискуссии, которые сейчас продолжаются. Правильные решения у всех станут путём к финалу.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Telegram. Он перечислил все дискуссии и расставил нужные у них акценты.

"Продолжаются сразу четыре ключевых дискуссии, которые существенно повлияют на ход/результаты войны… Нужные решения – правильные решения по всем четырем пунктам. Это и есть путь в финал", — отметил Подоляк.

Первая дискуссия – пассивная защита украинского неба с помощью авиации и сил ПРО/ПВО партнеров. Советник руководителя ОП подчеркнул, что важно сбивать российские ракеты в суверенном воздушном пространстве Украины и тем самым позволить самой Украине концентрировать дефицитные системы защиты на востоке и юге страны.

Вторая – системные и массированные удары по территории России, по приграничным районам, где происходит постоянная концентрация сил и ресурсов для последующих атак на территории Украины. Ведь, как пишет Подоляк, в противном случае у России всегда будет примитивное преимущество, которое и попыталась реализовать на Харьковском направлении.

Третья — возможное введение на территорию Украины иностранных войск для выполнения тыловых, инженерных, логистических, тренинговых или охранных функций. Это позволило бы, отмечает Михаил Подоляк, разгрузить от этих функций ВСУ и расширить их маневренность.

Четвертая — безусловное использование российских "замороженных активов".

"Здесь вообще нет предмета для дискуссии. Организовав агрессию, Россия вышла из-под действия международного права, поэтому защитные юридические механизмы на нее не распространяются. Более того, Россия обязана прямо сейчас оплатить буквально контрвойну против себя. Что выше затраты на войну, это скорее приходит осознание собственной ничтожности", — пишет советник руководителя ОП.

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