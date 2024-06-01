Міністр оборони Умєров високо оцінив допомогу Григорія Козловського, ФК "Рух" та Emily Resort українським воїнам

Григорій Козловський отримав медаль "За сприяння обороні"

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен, меценат та спортивний функціонер, отримав відзнаку від Міністра Оборони України Рустема Умєрова. А саме — медаль "За сприяння обороні".

Григорій Козловський та ФК "Рух" регулярно допомагають ЗСУ. Тому українські воїни постійно отримують від мецената різну техніку і спорядження, авто, дрони тощо. І ця нагорода — результат постійної та наполегливої праці.

За словами Григорія Козловського, отримати цю нагороду від Міністра оборони України Рустема Умерова дуже приємно та несподівано. Він також подякував усім працівникам "Руху" та Emily Resort, які разом з ним роблять все, аби допомагати українським захисникам та наближати нашу Перемогу.

"Ця відзнака від Міністра оборони України це свідчення того, що "Рух", Emily Resort – вся наша велика команда докладає багато зусиль, аби постійно підтримувати українських військових. Це не лише моя нагорода, а наше спільне досягнення – менеджменту та працівників "Руху" та Emily Resort, і я хочу привітати їх з тим, що їхню роботу гідно оцінили. Всі ми вдячні за це та вкотре закликаємо – не можна зупинятись в допомозі військовим, особливо в такий важкий час. Попереду багато роботи і підтримка наших захисників не зупинятиметься" – зазначив Григорій Козловський.

На чолі з Григорієм Козловським "Рухівці" та Emily Resort підтримують низку бригад. Вони постійно перебувають із ними на зв'язку, намагаються максимально оперативно відповідати на усі запити військових.

Григорій Козловський з перших днів війни активно співпрацює та постійно допомагає 45-й окремій артилерійській бригаді. Це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений у 2014 році, входить до складу корпусу резерву, який дислокувався на Львівщині.

Честь вручити відзнаку Міністра оборони України Григорію Козловському випала командиру 45-ї ОАБр Олегу Файдюку.

"Хочу особисто подякувати Григорію Козловському, ФК "Рух" та Emily Resort за допомогу, яку вони надають військовим. А найкращою подякою буде кількість знищених ворогів. Сьогодні всі об’єднані спільною метою і роблять все від себе можливе, аби в Україні запанував мир. Кожна гривня, кожне слово підтримки – все це важливо для ЗСУ і дійсно допомагає військовим" — зазначив Олег Файдюк.

Ця нагорода не перша відзнака львівського мецената Адже Григорій Петрович Козловський має державну нагороду Міністерства оборони України – "Знак Пошани". А в лютому 2024 року від імені Валерія Залужного, тоді він був Головнокомандувачем ЗСУ, меценат отримав відзнаку "За сприяння Збройним Силам України".

Григорій Козловський в черговий раз закликав усіх українців підтримувати українських військових та спільно наближати Перемогу над окупантами.

"Українські Збройні Сили мужньо борються за незалежність нашої країни проти російської агресії. Їхня стійкість та героїзм дають нам надію на перемогу. Проте війна має жахливу ціну. Багато українців втратили домівки, роботу, близьких людей.

ЗСУ потребують постійної підтримки, щоб дати відсіч ворогу та зберегти життя людей. Чим більше ми допомагаємо ЗСУ, тим швидше вони зможуть здолати ворога та звільнити нашу землю. Наші донати та допомога — це інвестиція в мирне майбутнє України" — резюмував Григорій Козловський.