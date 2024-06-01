Министр обороны Умеров высоко оценил помощь Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort украинским воинам

Григорий Козловский получил медаль "За содействие обороне"

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен, меценат и спортивный функционер, получил награду от Министра Обороны Украины Рустема Умерова. А именно — медаль "За содействие обороне".

Григорий Козловский и ФК "Рух" регулярно помогают ВСУ. Поэтому украинские воины постоянно получают от мецената разную технику и снаряжение, авто, дроны и т.п. И эта награда – результат постоянного и упорного труда.

По словам Григория Козловского, получить эту награду от министра обороны Украины Рустема Умерова очень приятно и неожиданно. Он также поблагодарил всех работников "Руха" и Emily Resort, которые вместе с ним делают все, чтобы помогать украинским защитникам и приближать нашу Победу.

"Эта награда от Министра обороны Украины свидетельство того, что "Рух", Emily Resort — вся наша большая команда прилагает много усилий, чтобы постоянно поддерживать украинских военных. Это не только моя награда, а наше совместное достижение — менеджмента и работников "Руха" и Emily Resort, и я хочу поздравить их с тем, что их работу оценили по достоинству", – отметил Григорий Козловский.

Во главе с Григорием Козловским "Руховцы" и Emily Resort поддерживают ряд бригад. Они постоянно находятся с ними на связи, стараются максимально оперативно отвечать на все военные запросы.

Григорий Козловский с первых дней войны активно сотрудничает и постоянно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году, входит в состав корпуса резерва, дислоцируется на Львовщине.

Честь вручить награду Министра обороны Украины Григорию Козловскому выпала командиру 45-й ОАБр Олегу Файдюку.

"Хочу лично поблагодарить Григория Козловского, ФК "Рух" и Emily Resort за помощь, которую они оказывают военным. А лучшей благодарностью будет количество уничтоженных врагов. Сегодня все объединены общей целью и делают все от себя возможное, чтобы в Украине воцарился мир. Каждая гривна, каждое слово поддержки – все это важно для ВСУ и действительно помогает военным», — отметил Олег Файдюк.

Эта не первая награда львовского мецената. Ведь у Григория Петровича Козловского есть государственная награда Министерства обороны Украины – "Знак Почета". А в феврале 2024 от имени Валерия Залужного, тогда он был Главнокомандующим ВСУ, меценат получил отличие "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Григорий Козловский в очередной раз призвал всех украинцев поддерживать украинских военных и приближать Победу над оккупантами.

"Украинские Вооруженные Силы мужественно борются за независимость нашей страны против российской агрессии. Их стойкость и героизм дают нам надежду на победу. Однако у войны есть ужасная цена. Многие украинцы потеряли дома, работу, близких людей.

ВСУ нуждаются в постоянной поддержке, чтобы дать отпор врагу и сохранить жизнь людей. Чем больше мы помогаем ВСУ, тем быстрее они смогут одолеть врага и освободить нашу землю. Наши донаты и помощь – это инвестиция в мирное будущее Украины», – резюмировал Григорий Козловский.