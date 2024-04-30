Не змогла пройти повз: Безугла поглузувала з депутатів, що фотографувались з генсеком НАТО (фото)
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Столтенберг зробив селфі з багатьма депутатами
У понеділок, 29 квітня, в Україну з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після виступу йому довелось робити фото з деякими депутатами, і як зазначила нардепка, їх було чи мало.
Народна депутатка України Мар'яна Безугла у Facebook поіронізувала зі своїх колег. У рамках візиту генсек Альянсу відвідав Верховну Раду.
У ній Столтенберг виступав перед народними депутатами, які після виступу вишикувалися у чергу, щоб зробити селфі із генсеком НАТО.
У своєму дописі Безугла виклала декілька фото Столтенберга з нардепом Олександром Юрченком, Петром Порошенком, Володимиром Ар'євим, Олександром Фєдієнком та Миколою Тищенком.
"На завершення, селфідобірочка", – іронічно підписала серію фото Безугла.
Нагадаємо, що під час свого візиту до Києва Столтенберг зробив низку заяв на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, що він не очікує домовленості про членство України на саміті Альянсу у Вашингтоні цього літа. Водночас Зеленський заявив, що наразі Україна та НАТО досягли найвищого рівня відносин за весь час незалежності.
Раніше "Телеграф" писав, що Столтенберг пояснив, чому Україну не беруть у НАТО та у чому основна проблема.