Мають особисто прибути до ТЦК: Кабмін ухвалив рішення щодо частини військовозобов’язаних

На це дається місяць

Українські чоловіки, які раніше були зняті з військового обліку через виїзд за кордон терміном понад 3 місяці, зобов’язані особисто з’явитися до ТЦК для постановки на облік. На це вони мають термін до 16 червня — 30 днів з дня набрання чинності відповідною постановою Кабінету міністрів.

Постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №563 також передбачає, що чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же підставах, що й чоловіки в Україні. Після набрання чинності нового закону про посилення мобілізації, який запровадив військовий облік для громадян, які перебувають за кордоном, Кабмін мав урегулювати порядок. Згідно з його постановою, правила військового обліку для чоловіків та військовозобов’язаних жінок за кордоном такі самі, як і в Україні.

Згідно з правилами, що діяли до цього, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон більш ніж на три місяці, проводилося при особистому відвідуванні ними відповідного ТЦК із документами, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму скасовано й такі українці не знімаються (не виключаються) з військового обліку до ТЦК.

Щобільше, ті, хто був з причини виїзду за кордон знятий з військового обліку раніше, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563 стати на військовий облік. Для цього вони повинні особисто з’явитися до районних (міських) ТЦК, органу СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Як повідомляв "Телеграф", з 18 травня, щоб отримати консульські послуги за кордоном, які були припинені раніше, чоловікам призовного віку необхідно мати при собі військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді. Тільки після надання такого документа можна буде отримати ту чи іншу послугу.