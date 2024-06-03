Україна використовує смертоносну комбінацію: створено пастку для окупантів — The Economist

Мета в ізоляції півострова та "придушенні" його як логістичного центру

Отримання американських балістичних ракет ATACMS із дальністю дії 300 км дає Україні можливість вразити будь-яку мету в окупованому Росією Криму. Українській армії вдається обіграти ворога на півострові.

The Economist пише, що ефективність дій української армії в Криму могла б дати уявлення, чого міг би досягти Київ, якби адміністрація США зняла заборону на удари по військових цілях у Росії. Наразі військова інфраструктура окупантів у Криму, в яку президент РФ Володимир Путін вклав величезні кошти, під загрозою.

Британський стратег Лоуренс Фрідман вважає, що Крим є слабким місцем для Росії, оскільки окупантам потрібно забезпечити там захист надто великої кількості об’єктів. Тому, зазначає він, "це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на Путіна, щоб досягти поступок у майбутньому".

Колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге погоджується з такими висновками. На його думку, Крим "є найбільш життєво важливим активом Росії; але він також є і дуже вразливим".

У статті зазначається, що Україна прагне зробити Крим пасивом для РФ, а не активом. Мета в ізоляції півострова та "придушенні" його як логістичного центру. Це дасть змогу відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України.

Україна вже продемонструвала здатність франко-британських крилатих ракет Storm Shadow/SCALP та власних морських безпілотників завдавати результативних ударів по військових кораблях РФ. Зокрема йдеться про ураження великих десантних кораблів "Ропуха", які Росія використовує як військові транспортні судна і більшість їх було знищено.

Автори статті наголосили, що Україна, ймовірно, вже вивела з ладу до половини колись грізного Чорноморського флоту. Решту РФ була змушена перебазувати з Севастополя в порт Новоросійськ, розташований більш ніж у 300 км на материковій частині країни.

"Але зараз Україна використовує смертоносну комбінацію ATACMS і все більш досконалих безпілотників, щоб систематично послаблювати російську протиповітряну оборону в Криму, вражати авіабази, з яких вилітають російські перехоплювачі, і завдавати ударів по критично важливих логістичних та економічних об’єктах. Лоуренс Фрідман вважає, що виведення з ладу російської мережі протиповітряної оборони може бути також частиною підготовки до неминучого прибуття перших партій винищувачів F-16 із Європи”, – пише The Economist.

Зазначається, що розрекламована та дуже дорога російська система протиповітряної оборони С-400 виявилася недієздатною. За словами Ніко Ланге, українці використовують безпілотники-приманки, що змушує росіян засвітити свої радари та розкрити позиції. Дані відразу передаються екіпажам, які запускають ATACMS.

"За шість хвилин ракети, які практично неможливо виявити через їхню швидкість і малу площу поперечного перерізу радіолокаційного розсіювання, вражають свої цілі", − пише видання.

За словами колишнього командувача американських військ у Європі та старшого радника НАТО з питань логістики Бена Ходжеса, російським військам у Криму "ніде сховатися". Всі їх пересування стають відомими українцям як завдяки супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО, так і завдяки глибокому знанню території.

З появою системи ATACMS та вдосконаленням українських безпілотників кожен квадратний метр півострова знаходиться у зоні досяжності. Йдеться також про такі залежні від часу цілі, як колони літаків і техніки, що рухаються дорогами або залізницею.

Ходжес упевнений, що українці "знищать Керченський міст, коли будуть готові". Складнішим завданням буде зруйнувати нову залізничну лінію окупантів, що йде вздовж Азовського моря від Ростова через окуповані Маріуполь та Бердянськ до Криму.

На думку The Economist, літо, що почалося, може стати першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму. Зазвичай росіяни активно їдуть на відпочинок до Криму через Керченський міст. Якщо цього року потік російських туристів скоротиться, це стане поганим знаком Путіна. Річ у тім, що півострів значною мірою залежить від туристичної галузі, а вже минулого року кількість бронювань скоротилася майже наполовину.

"Крим перетворився з престижного проєкту на джерело виснаження російських ресурсів", — вважає Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Як повідомляв "Телеграф", в результаті місії ГУР наприкінці травня спецназівці "Group 13" знищили в Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" і вразили ще два судна такого ж типу. Загалом втрати РФ від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", які окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.