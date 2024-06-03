Украина использует смертоносную комбинацию: создана ловушка для оккупантов - The Economist

Цель в изоляции полуострова и "удушении" его в качестве логистического центра

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км дает Украине возможность поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Украинской армии удается обыграть врага на полуострове.

The Economist пишет, что эффективность действий украинской армии в Крыму могла бы дать представление, чего мог бы достичь Киев, если бы администрация США сняла бы запрет на удары по военным целям в России. Сейчас военная инфраструктура оккупантов в Крыму, в которую президент РФ Владимир Путин вложил огромные средства, под угрозой.

Британский стратег Лоуренс Фридман считает, что Крым — слабое место для России, так как оккупантам нужно обеспечить там защиту слишком большого количества объектов. Поэтому, отмечает он, "это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем".

Бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге согласен с такими выводами. По его мнению, Крым "является наиболее жизненно важным активом России; но он также является и очень уязвимым".

В статье отмечается, что Украина стремится сделать Крым пассивом для РФ, а не активом. Цель в изоляции полуострова и "удушении" его в качестве логистического центра. Это даст возможность оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины.

Украина уже продемонстрировала способность франко-британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и собственных морских беспилотников наносить результативные удары по военным кораблям РФ. В частности речь идет о поражении больших десантных кораблях "Ропуха", которые Россия использует как военные транспортные суда и большинство из них было уничтожено.

Авторы статьи подчеркнули, что Украина, вероятно, уже вывела из строя до половины некогда грозного Черноморского флота. Оставшуюся часть РФ была вынуждена перебазировать из Севастополя в порт Новороссийск, расположенный более чем в 300 км на материковой части страны.

"Но сейчас Украина использует смертоносную комбинацию ATACMS и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, поражать авиабазы, с которых вылетают российские перехватчики, и наносить удары по критически важным логистическим и экономическим объектам. Лоуренс Фридман считает, что сосредоточенность на выведении из строя российской сети противовоздушной обороны может быть также частью подготовки к неизбежному прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы", − пишет The Economist.

Отмечается, что разрекламированная и очень дорогая российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась недееспособной. По словам Нико Ланге, украинцы используют беспилотники-приманки, что вынуждает россиян засветить свои радары и раскрыть позиции. Данные тут же передаются экипажам, которые запускают ATACMS.

"За шесть минут ракеты, которые практически невозможно обнаружить из-за их скорости и малой площади поперечного сечения радиолокационного рассеивания, поражают свои цели", − пишет издание.

По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по вопросам логистики Бена Ходжеса, российским войскам в Крыму "негде спрятаться", все их передвижения становятся известны украинцам как благодаря спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют союзники по НАТО, так и благодаря глубокому знанию территории.

С появлением системы ATACMS и совершенствованием украинских беспилотников каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости. Речь также о таких зависящих от времени целях, как колонны самолетов и техники, движущиеся по дорогам или железной дороге.

Ходжес уверен, что украинцы "уничтожат Керченский мост, когда будут готовы". Более сложной задачей будет разрушить новую железнодорожную линию оккупантов, идущую вдоль Азовского моря от Ростова через оккупированные Мариуполь и Бердянск в Крым.

По мнению The Economist, начавшееся лето может первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму. Обычно россияне активно едут на отдых в Крым через Керченский мост. Если в этом году поток российских туристов сократиться, это станет плохим знаком для Путина. Дело в том, что полуостров в значительной степени зависит от туристической отрасли, а уже в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.

"Крым превратился из престижного проекта в источник истощения российских ресурсов", − считает Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

Как сообщал "Телеграф", в результате миссии ГУР в конце мая спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа. В общей сложности потери РФ от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец", которые оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.