"Учебка" - повна нісенітниця": українські командири з жахом чекають напливу мобілізованих

Дехто навіть не вміє користуватися своєю зброєю

На тлі посилення мобілізації, яка відбулася після ухвалення нового закону про неї, українські польові командири кажуть, що вони готуються до того, що більшість нових військ прибуде з поганою підготовкою. І хоча до основного припливу живої сили на фронт залишаються ще місяці, вони кажуть, що їм уже зараз часом доводиться присвячувати тижні навчанню новачків базовим навичкам, наприклад, стрільбі.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова українських військових. За словами журналістів, нездатність забезпечити адекватну базову підготовку солдатів наголошує на важкій ситуації, в якій Київ опинився більш ніж через два роки після вторгнення Москви. Росія досягла успіхів цього року багато в чому тому, що українські збройні сили не мають військ для захисту від нещадних нападів, кажуть солдати, тоді як уряд повільно нарощує свої зусилля з мобілізації. Щоб негайно направити більше військ на поле бою, головком Олександр Сирський перерозподілив людей, які раніше служили на таких посадах, як охорона мостів та іншої інфраструктури далеко від зони бойових дій, до бригад, що беруть участь у боях. Але їхня бойова підготовка, стверджується в матеріалі, залишає бажати кращого.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати та зібрати пістолет", — розповів 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади з позивним "Шмідт".

За його словами, перший тиждень він провів із солдатами, переведеними з тилових постів, просто перевіряючи, щоб кожен із них вистрілив хоча б по одному ящику куль (близько 1500 пострілів) щодня, перш ніж перейти до складніших завдань. За кілька тижнів ці солдати можуть боротися біля охопленого бойовими діями міста Часів Яр, куди просуваються російські війська.

"Ми тут просто витрачаємо багато часу на базову підготовку", — заявив Шмідт, додавши: "Якщо, не дай боже, відбудеться прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, вони можуть там просто померти".

Це підтверджують і самі "новачки" (новачки на фронті, в армії деякі з них могли перебувати від початку вторгнення — Ред.). Один із них, який раніше охороняв міст на Одещині, каже:

"Це страшно. Ніхто не був по-справжньому підготовлений".

Офіцер уже з іншого підрозділу каже: "Те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця. Усьому навчаються на місці".

І, можливо, командир, який побажав висловитися анонімно, назвав деякі причини, чому так відбувається. Він стверджує, що провів понад рік, навчаючи нових солдатів на одному з українських об’єктів. І, за його словами, у навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, бо вони зберігаються для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрілянини бойовими патронами.

"У навчальних центрах немає гранат для метання, і в навчальному центрі немає набоїв для гранатометів. У нас немає належної системи навчання", — продовжив офіцер, додавши, що Україні необхідно, щоб її інструктори навчалися в інструкторів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку. до місяця.

Перспектива бути відправленим на небезпечні позиції на передовій без відповідної підготовки, коментує видання, є основною причиною, через яку багато українських чоловіків бояться призову на військову службу.

Ситуацію погіршує якість новобранців. За словами рекрутера одного з батальйонів, який бореться на сході України, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами і спиною, а це означає, що їм буде складно пройти кілька кілометрів з рюкзаком спорядження та зброєю, як це часто потрібно.

"Є хлопці, яким просто дивишся в очі і розумієш, що він вагається. Йому потрібен поштовх. Йому потрібна впевненість у своїй зброї, впевненість у тому, що ми його не кинемо, і він боротиметься. А є ті, хто відразу говорить : "Я не буду битися". Звичайно, ви намагаєтесь їх не брати. Але знову ж таки у нас в армії так влаштовано, що відділ кадрів тобі каже: "Нічого, треба його брати, він здоровий", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів про перші результати посилення мобілізації.