Может ли вас мобилизовать не "ваш" ТЦК? Адвокат дала четкий ответ

Направление на ВЛК без постановки на военный учет будет нарушением Постановления КМУ 560

В рамках нового закона о мобилизации до 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в ТЦК. Параллельно с этим по всей стране ТЦК продолжают выдавать повестки. Часто это происходит на улицах и в общественных местах.

Может ли мобилизовать не тот ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на учете? Ответ на этот вопрос дала адвокат Дарья Тарасенко.

"Если коротко — да, может", — отметила она.

Она пояснила, что положением о ТЦК и СП (Постановление КМУ от 23 февраля 2022 г. № 154) определено, что Терцентры комплектования и социальной поддержки в соответствии с возложенными на них задачами, осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период независимо от места их пребывания на военном учете

Но есть один аспект. Согласно соответствующему Постановлению КМУ 560 от 14 мая 2024 г., в случае призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период не по месту их пребывания на военном учете, такие лица перед призывом на военную службу берутся на военный учет в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, осуществляющего их призыв. Сведения о взятии таких лиц на военный учет вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов перед их направлением на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

"Это означает, что если ТЦК и СП хочет призвать военнообязанного, не состоящего у них на учете, сначала такого военнообязанного должны поставить на военный учет, причем сделать это до того, как направлять на ВЛК", — пояснила правозащитница.

То есть, по словам адвоката, алгоритм должен быть следующим:

· первое — постановка на учет

· второе — направление а ВЛК

· третье – призыв (при условии, что по заключению ВЛК лицо является пригодным). Направление на ВЛК без постановки военного учета будет нарушением Постановления КМУ 560.

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