Годинами били та принижували: ДБР розслідує справу масових катувань в українських колоніях (фото)

Загрожує до 10 років увʼязнення

Державне бюро розслідування викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Як наслідок, чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" було повідомлено про підозру.

Про це інформує ДБР. Зазначається, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Водночас слідство ще виявляє всіх осіб, які стали жертвами службових осіб колонії.

У ході слідства вдалось зʼясувати, що новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Слідство встановлює, чи були смертельні випадки внаслідок побоїв.

"Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених", — зазначає ДБР.

Серед спосіб катувань і ходіння по тілу в’язнів, яке тримали в положенні лежачи на мокрій поверхні. Водночас було задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години.

У розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Відео справжнє, як підтвердила експертиза, тож його долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії.

Зазначається, що у матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження.

Чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За даним ДБР, зараз вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Слідчі дії також проводяться в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що скеровано до суду обвинувальні акти відносно учасників злочинної організації, які тероризували мешканців Житомирської області. Банда вимагала гроші шляхом погроз та фізичного насильства.