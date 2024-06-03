Пакистан відмовився приїхати на саміт миру, пишуть ЗМІ: чим це пояснили

Офіційно про відмову від участі у заході країна ще не повідомляла

Пакистан, ймовірно, пропустить майбутній глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Таке рішення пояснюється зусиллями країни щодо збереження свого "нейтралітету".

Про це пише видання Pakistan Today з посиланням на свої джерела. Там нагадали, що країни так званого Глобального Півдня, включаючи Пакистан, були запрошені на саміт.

Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію щодо війни Росії проти України. На щотижневому брифінгу минулого тижня речник МЗС Пакистану Мумтаз Захра Балоч підтвердила, що Пакистан запрошено на саміт, зазначивши, що це запрошення розглядається.

Водночас, за словами дипломатичного джерела, "перед самітом стоїть значна перешкода: відсутність Росії, ключового гравця в конфлікті". Співрозмовник видання також підкреслив, що відсутність на саміті РФ "разом із постійним дипломатичним тиском з боку західних держав поставила Пакистан у делікатне становище, залишаючи його присутність невизначеною".

Для довідки. Пакистан — п'ята за чисельністю населення країна у світі з населенням у 241 мільйон людей і друга за чисельністю мусульманського населення після Індонезії (відповідно, 235 і 233 млн мусульман). Збройні сили Пакистану є шостими за чисельністю у світі. Країна також має ядерну зброю.

Нагадаємо, Китай не братиме участі у глобальному саміті миру. Пекін відхилив запрошення, тому що умови, які він висував для своєї участі, не були виконані. Крім того, за даними ЗМІ, Саудівська Аравія також не братиме участь у саміті миру.

Своєю чергою Індія погодилася взяти участь у саміті миру. Крім того, країна долучиться і до зустрічі G-7 в Італії.