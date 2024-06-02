Світло відключати будуть: хто і коли може залишитися без електрики у понеділок, 3 червня

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть

Практично на всій території України 2 червня діють аварійні відключення електроенергії. Така ситуація продовжиться і завтра.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго". За словами енергетиків, починаючи з 00:00 та протягом усієї доби по всій території України для кожної області діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть використовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Водночас, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Нагадаємо, незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", коли графіки відключення світла в Україні стануть жорсткішими і чому. За її словами, зараз ситуація гірша, ніж узимку 2024 року. Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.