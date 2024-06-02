Екстрені відключення повернулися: де і чому відключатимуть світло сьогодні

Після обстрілів з боку окупантів у енергосистемі важка ситуація

У неділю, 2 травня, екстрені відключення електроенергії будуть у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях. Енергетики роблять все можливе, щоби стабілізувати ситуацію.

Таких заходів було вжито, оскільки ситуація з енергосистемою в країні зараз важка. Окупанти не перестають бити по енергооб’єктах. Про це повідомили у ДТЕК.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів Росії продовжується. Тому, за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики активно намагаються робити все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків громадян та стабілізувати ситуацію.

У разі змін ДПЕК оперативно інформуватиме. Водночас у компанії звернулися до українців, які мають вдома зараз світло.

"Якщо у вашому будинку є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це дуже допоможе енергосистемі", — сказали у ДТЕК.

Водночас гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook попередив українців про екстрені відключення по всій країні.

"Ранок. Екстрені відключення по всій країні… графіки не діють. Будьте обережні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше незалежний експерт із ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла "Телеграфу", коли варто готуватися до жорсткіших графіків відключення світла в Україні.