На Чернігівщині цивільний напав на співробітників ТЦК: один з них потрапив до лікарні

Напад на військових стався вдень 31 травня у населеному пункті Черепківці

У Чернівецькій області цивільний громадянин під час "заходів оповіщення", які проводилися співробітниками місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, атакував групу військкомів з газовим балончиком. Внаслідок атаки один зі співробітників ТЦК опинився у лікарні.

Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК та СП. Зазначається, що напад на військовослужбовців стався у селі Черепківці вдень 31 травня.

"Сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції", – сказано у повідомленні.

У ТЦК повідомили, що одного з військових довелося ушпиталити через хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Постраждалий – військовослужбовець, який був переведений на цю службу після важкого поранення, отриманого у бойовій бригаді.

"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних діють відповідно до чинного законодавства. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", – додали у ТЦК.

Зазначимо, що це вже другий випадок нападу на співробітників ТЦК у Чернівецькій області. 20 квітня місцеві жителі напали на співробітника Вижницького районного ТЦК та СП. Вони заблокували автомобіль військового, а також погрожували йому та силою утримували. Щоб захиститися, співробітник ТЦК застосував зброю.

Також "Телеграф" писав, що 31 травня у Катеринополі, що на Черкащині, у двір домоволодіння працівника місцевого ТЦК та СП кинули вибуховий пристрій. Постраждалих у родині немає.