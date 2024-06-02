У Празі на українських волонтерів напали росіяни: інцидент потрапив на відео

На місці інциденту працювала поліція

У Чехії група росіян напала на волонтерів, які збирають кошти на підтримку України. Інцидент стався в центрі Праги.

Про це в соцмережі X повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan. За її словами, українські волонтери кожної суботу стоять на Старомнєстській площі у центрі чеської столиці.

Волонтерка розповіла, що у них є намет з написом "Russia Hands Off Ukraine" ("Росія руки геть від України"). За її словами, організація має офіційний дозвіл на свою діяльність.

Вона повідомила, що група росіян напала на волонтерів. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха.

Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми, вона опублікувала фото з закривавленими руками.

За словами волонтерки, після інциденту на місце прибула поліція, яка опитала постраждалих та свідків. Правоохоронці також взяли у них відео з моментом нападу.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Чехії місцевий житель побив двох громадянок України, попередньо спитавши, звідки вони. Інцидент стався у місті Пласі на півночі Пльзенського краю.