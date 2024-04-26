Українця жорстоко побили у Варшаві та забрали майже 2 млн злотих: у слідства є питання

У польській столиці росте рівень злочинності

У центрі Варшави, де раніше повідомляли про вбивство чотирьох людей, невідомі зловмисники у масках напали на 58-річного українця. Чоловіка жорстоко побили та вкрали у нього понад 1.7 млн злотих.

Про це повідомляє видання In Poland. Нині нападників розшукує поліція, а чоловіка з серйозними тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Його стан оцінюється як важкий.

"Кримінальне розслідування у цій справі веде прокуратура Варшави-Середмістя, яке зосереджено на виявленні та притягненні до відповідальності зловмисників", — заявив речник центральної поліції Якуба Пациняка.

Подія сталася на вул. Кошикова, у центрі Варшави

Зазначається, що громадянин України у пункті обміну валюти конвертував 400 тисяч євро у злоті та повертався до квартири у багатоквартирному будинку на вул. Кошикова, коли на нього напали невідомі. Ймовірно зловмисники певний час стежили за чоловіком, перш ніж напасти. Нині слідство розглядає різні версії та, як вже зазначалося, шукає нападників.

"Цей жахливий інцидент спричинив серйозне занепокоєння серед громадськості, особливо в умовах зростаючої кримінальної активності у регіоні. Люди вимагають від влади негайних заходів", — пише видання.

Водночас, як повідомляє видання Wiadomosci, 58-річний чоловік сказав слідчим, що гроші надійшли від продажу нерухомості в Україні. Поліція під наглядом прокуратури перевірятиме цю зачіпку, адже про ввезення такої кількості валюти в країну потрібно обов'язково повідомляти на кордоні.

"Ця справа може мати подвійне дно", — зазначив в інтерв’ю WP один зі слідчих, який працює над справою.

Разом з тим повідомляється, що злочинність у Варшаві стає все більшою проблемою, і громадськість вимагає ефективних заходів від влади "для запобігання подібним інцидентам у майбутньому."

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у центрі Варшави зґвалтували жінку. При цьому, одні видання стверджували, що то була українка, інші — громадянка Білорусі.