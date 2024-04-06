Генерала Гордійчука призначили новим заступником керівника НГУ: що про нього відомо

До свого призначення Гордійчук займав посаду в центральному апараті НГУ

Президент Володимир Зеленський 5 квітня призначив генерал-лейтенанта Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії України. До цього Гордійчук з 2016 року обіймав посаду керівника Центрального територіального управління НГУ.

Указ № 220/2024 опублікований на сайті президента України. В ньому підтверджується, що генерала призначають на важливу посаду.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", – сказано у повідомленні.

Володимир Гордійчук – генерал-лейтенант Національної гвардії України, пройшов усі основні командирські посади від самого низу: починав командиром взводу, піднявшись до командира полку, першого заступника начальника територіального управління Національної гвардії України — начальника штабу, начальника Західного територіального управління. В 1996 році закінчив Київський інститут Військово-повітряних сил України. У 2012 році отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

Під части Антитерористичної операції на сході України воював у зоні АТО разом із підпорядкованими йому підрозділами. Брав участь у зачистці міст в Луганській області від бойовиків російських терористичних організацій, зокрема зачистив Лисичанськ. Має державні нагороди – у липні 2015 року був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, у березні 2023 року – Орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Нагадаємо, що кадрові перестановки у військовому керівництві розпочалися після зміни головнокомандувача ЗСУ. Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного. На його місце було призначено Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська ЗСУ. Його наступником став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Новим головою Генштабу став генерал-полковник Анатолій Баргілевич. Проявив себе як умілий військовий ще з 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяв до рук зброю та захищав Київську область.

Одним із заступників Баргілевича став бригадний генерал Михайло Драпатий. Він особисто брав участь у звільненні Маріуполя від Росії у 2014 році. Нагороджений мечем британської королеви. Разом із Драпатим заступниками начальника Генштабу стали бригадні генерали Володимир Горбатюк та Олексій Шевченко.

Командувачем Об’єднаних сил ЗСУ став генерал-лейтенант Юрій Содоль. Має почесне звання Героя України. До призначення був командувачем Морської піхоти.

Також президент призначив командувачів Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони. Ними стали Ігор Скібюк та Ігор Плахута відповідно.