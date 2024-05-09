Спочатку звільнили, а потім знову призначили: що відомо про нового командувача Силами підтримки ЗСУ

З 2014 року брав участь у бойових діях в АТО

У четвер, 9 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Силами підтримки ЗСУ, якого вже звільняв з цієї посади у березні 2024 року. Тоді на його місце було обрано Олександра Яковця, якого наразі звільнено.

"Телеграф" розповість, що відомо про Дмитра Герегу, і чим він відзначився. Зокрема, військовий має багато нагород від Міністерства оборони України

Він народився у 1971 році в Хотинському районі Чернівецької області. І вже у 1993 році закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище. Здобув освіту оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського у 2020 році.

Військову кар'єру Дмитро Герега розпочав з командира взводу. З 2014 року брав участь у бойових діях в АТО. Під його керівництвом були здійснені заходи інженерного забезпечення дій підрозділів 8-го армійського корпусу в районі проведення бойових дій.

Неодноразово залучався до виконання завдань у рамках операції Об'єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей. У вересні 2023 отримав звання генерал-майор.

Дмитро Герега

4 березня 2024 року своїм указом Зеленський звільнив Герегу з посади і призначив на його місце командувача бригадного генерала Олександра Яківця, який до цього був начальником інженерних військ. 26 квітня 2024 року його було звільнено.

Генерал-майор Герега має багато нагород серед яких: відзнака Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудний знак "За військову доблесть", "За зразкову службу", "Ветеран служби" та медаль "За військову службу Україні".

Військовий одружений та має двох дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський офіційно призначив Залужного послом у Великій Британії.