В "Укренерго" попередили про складнощі в енергосистемі: на цьому тижні буде гірше

В українській енергосистемі – масштабний дефіцит

Ситуація в енергосистемі України у перший тиждень червня буде набагато важчою, ніж у травні. Через численні пошкодження після російських терористичних актів існує сильний дефіцит електроенергії, тому відключення світла будуть продовжуватися.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, є кілька причин дефіциту: російські теракти, плановий ремонт двох блоків на українських атомних електростанціях, а також підвищення споживання електроенергії через спекотну погоду та роботу кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", – зазначив він.

Нагадаємо, незалежний експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", коли графіки відключення світла в Україні стануть жорсткішими та чому. За її словами, зараз ситуація гірша, ніж узимку 2024 року. Потрібно бути готовими до того, що за добу сумарно може бути лише 4 години зі світлом.

"Укренерго" і раніше попереджали, що відключення світла у населення буде тривати й надалі через значний дефіцит електроенергії, який збережеться найближчими місяцями. Травневе потепління дещо знизило споживання, проте не змогло компенсувати цей дефіцит.