Радник ОП розказав, що буде серед тем Глобального саміту миру у Швейцарії

Саміт миру відбудеться 15—16 червня

Повернення дітей в Україну та забезпечення продовольчої безпеки — серед тем, які будуть підійматися у ході Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це у ході першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), сказав радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, секретар санкційної групи Єрмака — Макфола Владислав Власюк.

"Він (саміт. — Ред.) буде зосереджено на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об’єднувати якомога більшу кількість країн", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про результати роботи саміту миру, Власюк зазначив, що "це формула миру особливо з точки зору забезпечення продовольчої безпеки", додавши, що єдина країна, яку можна звинувачувати за порушення продовольчої безпеки — це Росія.

За його словами, продовольча безпека залишається глобальною ціллю для всього світу.

"Ми вже поставили десятки поставок зерна, олії до африканських країн, Ємену… Ми не залишаємо африканські країни наодинці зі своєю проблемою, але Росія створює цю проблему", — сказав Власюк

Саміт миру відбудеться 15—16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток біля Люцерна. На нього запросили понад 160 делегацій на рівні перших осіб. Раніше Білий дім повідомляв, що США на форумі представлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента Джейк Салліван.