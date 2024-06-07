У Харкові та області діють графіки відключень: у кого не буде світла 7 червня

Відключення відбуваються й у світло-сірій зоні

У Харківській, як і в низці інших областей, продовжують діяти планові та погодинні відключення електроенергії для населення та промисловості.

"Телеграф" розповідає, чи будуть відключення у Харкові та Харківській області 7 червня. Ознайомитись з графіками та чергами відключень електроенергії можна тут.

Згідно з заявами "Укренерго", в енергосистемі України 7 червня прогнозується дефіцит електроенергії, який триватиме протягом доби. Тобто ліміти споживання електроенергії будуть встановлені для кожної області з 00:00 до 24:00. Також можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

В "Укренерго" повідомляють, що 7 червня вимушені застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ. Тому відключення відбуваються й у світло-сірій зоні.

Зазначимо, що графіки розбиті на три зони:

Темно-сіра зона – це час, коли світла немає.

Світло-сіра зона – можливі відключення світла.

Біла зона – світло є.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна не зможе швидко відновити зруйновані Росією енергооб’єкти. А якщо союзники й надалі вестимуть нерішучу політику, то країні загрожує енергетична катастрофа.