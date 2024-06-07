"Тут багато маленьких діток": у Харкові будинок залишається без світла та води четверту добу, мешканці розповіли ексклюзивні подробиці

Мешканці дзвонили до обленерго, але там сказали, що відключень світла немає

У Харкові на вулиці Велика Кільцева, 4 протягом чотирьох діб відсутня електроенергія. У деяких квартирах також немає водопостачання. Змучені такою ситуацією мешканці звернулися до поліції, проте правоохоронці нічим їм допомогти не змогли.

Журналісти "Телеграфа" звернулися за коментарем до мешканців будинку та з’ясували причини відключення, а також реакцію поліції на те, що відбувається. Як виявилося, в будинку проживає велика кількість сімей з дітьми й таке тривале відключення світла, зрозуміло, приносить багато незручностей.

"У нас світла вже четверту добу немає. Відключило його обленерго, через те, що ми не платимо за тарифом як громадяни, а маємо платити, як вони обґрунтовують, за тарифом комерційним. Тобто, вдвічі більше. У 2003 році був суд на нашу користь, але обленерго подало знову позов і подало на відключення світла", — розповіла мешканка будинку Оксана.

При цьому Оксана додала, що мешканці дзвонили до обленерго, але там сказали, що відключень світла немає. Лічильник на цей будинок запломбований та мешканців не пускають туди. 6 червня громадяни викликали поліцію, але вони нічого не зробили. Вони, як зауважила Оксана, навіть не хотіли виїжджати на виклик. Правоохоронці сказали, що це не їхня компетенція. Мешканці будинку хотіли щитову відкрити у їхній присутності, щоб вони це зафіксували та щоб можна було ввімкнути світло. Проте вони відмовили.

Також на місці був юрист. Вся необхідна документація є, але будинок залишається без світла.

"Сьогодні люди з нашого будинку поїхали в обленерго. Я не знаю, яку відповідь вони там дадуть. Ми стукатимемося, журналістам писати, поліцію викликати. Я не знаю… Ні світла, ні води. Холодильники все порозморожувалися, продукти всі попропадали…", — додала Оксана.

За її словами, у будинку проживає велика кількість сімей із дітьми.

"У нас будинок молодий. У нас дуже багато дітей маленьких. У нас новобуд, старих немає. Здебільшого це молодь і дуже багато дітей", — підкреслила мешканка.

Прессекретар Східного територіального управління Нацгвардії України підполковник Дмитро Образцов також пояснив ситуацію, яка зараз відбувається у будинку.

"В моєму будинку за адресою Харків, вул. Велика Кільцева, 4 вже четверту добу немає світла, а в деяких квартирах як наслідок і води, бо вона на першому поверсі якось залежить від електромережі. І як би це було не дивно, причина не в ворожих ракетних ударах і не в знесиленій електросистемі міста, а просто в непорозумінні між юридичними особами. ПАТ "Харківенергозбут", АТ "Харківобленерго" і ТОВ "Агентство нерухомості "Рестріелт", яка є управляючою компанією нашого дома, не можуть порозумітися, за якими тарифами мають сплачувати мешканці будинку за електрику. Компанії на даний час перебувають у стані апеляційного судового процесу", — сказав він.

Зазначається, що станом на 24.05.2024 заборгованість за комунальні послуги, в тому числі й електроенергію, за весь будинок становить аж 12185 грн, та й за рахунок тих сімей, які виїхали з Харкова, решта сплачує своєчасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 червня у Харкові та Харківській області діятимуть графіки відключення світла.