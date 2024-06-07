Графіки діятимуть, але не цілий день: в Укренерго розповіли, коли відключатимуть світло у суботу

Відключення торкнуться і побутових, і промислових споживачів

В Україні у суботу, 8 червня, коли мають почати діяти оновлені графіки відключень світла, застосовуватимуть обмеження електропостачання, але не протягом всієї доби. Так відключень варто очікувати вночі та ввечері.

Про це повідомляє Укренерго. Зазначається, що застосовуватимуть обмеження щодо як побутових, так і промислових споживачів.

"Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Укренерго додали, що обмеження не стосуються обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Нагадаємо, що у звʼязку з критичним станом української енергетики органи влади мають відмовитись від того, що додатково навантажує енергосистему. Зокрема, йдеться про кондиціонери, а також про освітлення будівель і прилеглої території. Таке рішення ухвалив Уряд.

Раніше "Телеграф" писав, що ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков пояснив, чому відключення світла по всій країні не однакові і не можуть бути такими. Наприклад, мешканці Києва перебувають без світла довше, ніж в інших регіонах і на те є певні причини.