Світла стане більше? Українців порадували новиною щодо відключень

Зміни відбудуться вже найближчим часом

З суботи, 8 червня, в Україні у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Планується, що у зв’язку з цим кількість черг поменшає.

Про це сказав перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, ситуація з електроенергією має покращитись. Новий порядок має забезпечити меншу тривалість обмежень.

"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", — сказав Власенко.

Він додав, що Кабмін, ВП та Міністерство енергетики постійно намагаються здійснювати контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" пояснили, чи чекати на українців тотального блекауту.