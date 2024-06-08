На дві години пізніше: енергетики порадували оновленим графіком відключень на сьогодні

Триватимуть вони до опівночі

На суботу, 8 червня, стабілізаційні відключення електроенергії за графіками було заплановано на 16:00, проте ДТЕК змінив час. Так відключати світло почнуть на дві години пізніше — з 18:00 і до опівночі.

Про це інформує ДТЕК. Зазначається, що до такого кроку дозволяє вдатись ситуація в енергосистемі.

"Стабілізаційні відключення почнуться з 18:00 замість 16:00. За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00," — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у звʼязку з критичним станом української енергетики органи влади мають відмовитись від того, що додатково навантажує енергосистему. Зокрема, йдеться про кондиціонери, а також про освітлення будівель і прилеглої території. Таке рішення ухвалив Уряд.

Також з суботи, 8 червня, в Україні в тестовому режимі запрацював новий, м’якіший порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. У результаті періоди відключень мають стати коротшими, що вже відбувається у деяких регіонах. Пов’язано з тим, що ліміти споживання, що виділяються на кожну область, мають зрости.

Раніше "Телеграф" писав, що ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков пояснив, чому у Києві та Одесі ніколи не будуть такі ж графіки, як у решти. За його словами, найбільші проблеми з енергопостачанням має південь України.