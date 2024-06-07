Мінус кондиціонери та освітлення: в Уряді придумали, як зменшити навантаження на енергосистему

Відповідне розпорядження вже було ухвалено

У звʼязку з критичним станом української енергетики органи влади мають відмовитись від того, що додатково навантажує енергосистему. Зокрема, йдеться про кондиціонери, а також про освітлення будівель і прилеглої території.

Відповідне розпорядження ухвалив Уряд, як повідомляє премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Зазначається, що також необхідно обмежити вуличне освітлення.

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — йдеться у повідомленні.

Уряд також закликає підприємців обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — додав Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, що з суботи, 8 червня, в Україні у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Планується, що у зв’язку з цим кількість черг поменшає.