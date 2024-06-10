Українці знову залишаться без світла на пару годин: де вже запроваджено аварійні відключення

Графіки будуть застосовуватися як для промислових, так і для побутових споживачів

У понеділок, 10 червня, на всій території України запланували графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому на Сумщині діятимуть аварійні відключення, а також на Чернігівщині.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". Там уточнили, що графіки будуть застосовуватися як для промислових, так і для побутових споживачів із 16:00 до 22:00.

Головною причиною, з якої цього дня змушені запроваджувати відключення — зростання споживання електроенергії на початку тижня.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься", — йдеться у повідомленні.

Водночас "Укренерго" попереджає, що 10 червня на території Сумської області діятимуть аварійні відключення світла. Це пов’язано з тим, що цієї ночі з технічних причин виключався об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлювалися споживачі міста Суми.

Станом на 06:30 більшу частину громадян повернули електроенергію. Наразі проводяться ремонтні роботи. Найближчим часом світло буде повернуто повністю.

На Чернігівщині без світла залишилося понад 1500 споживачів. Проводяться аварійні роботи. Зараз робочі бригади вже займаються ремонтом та поверненням електропостачання до будинків.

Світла немає у 319 абонентів у Борзянщині, Коропщині (867 абонентів), Мінщині (203 абоненти), Прилуччині (19 абонентів) та Ріпкінщині (19 абонентів).

Нагадаємо, раніше голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю "Телеграфу", яку енергосистему будуватиме Україна: Коли припинять відключати світло і що потрібно встигнути до зими — голова Укренерго відповів на головні питання.