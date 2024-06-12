На Хмельниччині пересихає велика річка: у чому причина (відео)

Рівень води у річці Дністер у Хмельницькій області суттєво знизився. Обмеліли та його притоки, деякі раніше повноводні заводи пересохли.

Так, місце, де річка Смотрич впадає у Дністер, перетворилося на квітуче поле, повідомляють місцеві Telegram-канали. Пересохле гирло потрапило на відео.

"У нас на Хмельниччині з’явилися незаймані землі", — підписали сумні кадри автори каналу.

Фото зроблено у селі Шутнівці, Кам’янець-Подільський район. Варто зазначити, що раніше там була повноводна заплава.

Так місце, де річка Смотрич, впадає у Дністер, виглядало раніше

Смотрич — ліва подільська притока Дністра, довжина річки близько 147 км. Вона омиває Старе місто у Кмменець-Подільському. Річка бере початок із джерел поблизу села Андрійківці та тече переважно на південь Подільського височини. Впадає в Дністер на південний захід від села Устя. В основному ширина Смотрича становить 10-15 м, у найширшому місці досягає 40 м. На річці збудовано 5 малих гідроелектростанцій: Купинська, Карачківська, Великозаліснянська, Кам’янець-Подільська, Цибулівська.

Річка Смотрич до обміління

Смотрич, Кмінець-Подільський каньйон

Причина падіння рівня води у Дністрі у тому, що Дністровська ГЕС вимушено збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає у загальній системі країни, пише ВВС. Для цього збільшили спуск води з водосховища, щоб турбіни ГЕС працювали на повну.

На кінець травня Дністровське водосховище було наповнено приблизно на 66% від звичайних обсягів. Ситуація ускладнюється тим, що з середини квітня на Хмельниччині мало дощів, які могли б частково поповнити водою річку та водосховище. За словами місцевих екологів, вода впала приблизно на 3-3,5 метри.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Каховське водосховище за рік після підриву греблі. За словами екологів, природа бере своє і масштабного спустошення, якого спочатку так боялися, не сталося.