Чи будуть вимикати світло завтра: в Укренерго дали неочікувану відповідь

Ситуація може змінитись

В Україні продовжують діяти погодинні графіки відключень світла майже щодня. Проте у неділю, 16 червня, наразі не планують обмежувати електрику.

Про це повідомляє Укренерго. Основною з причин відсутності обмеження стало знижене споживання світла у вихідні.

"16 червня по всій території України застосування заходів обмеження електрики не планується" — пишуть енергетики.

Але за зміни ситуації в системі відключення можуть ввести. Також вони можуть торкнутися не всієї території, а окремих областей.

Зазначається, що за значного перевищення ліміту споживання світла Укренерго може застосувати й екстрені відключення.

Нагадаємо, що п’ять областей на порозі жорстких обмежень. Частіше вимикати електрику будуть у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та відповідних областях. Все через планові ремонти енергоблоків АЕС.

Також відключення світла будуть діяти ще два-три роки. За словами експерта, Україна опинилася у доволі скрутному становищі. Відновити пошкоджене швидко не вийде, тому відключення світла будуть тривати ще мінімум два роки, особливо взимку, коли доведеться сидіти без світла протягом 8-10 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям обіцяють більш справедливі відключення світла.