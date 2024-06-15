Будут ли выключать свет завтра: в Укрэнерго дали неожиданный ответ

Ситуация может измениться

В Украине продолжают действовать почасовые графики отключений света почти каждый день. Однако в воскресенье, 16 июня, не планируют ограничивать электричество.

Об этом сообщает Укрэнерго. Основной из причин отсутствия ограничения стало пониженное потребление света в выходные дни.

"16 июня по всей территории Украины применение мер ограничения электричества не планируется" — пишут энергетики.

Но при изменении ситуации в системе отключения могут быть введены. Также они могут затронуть не всю территорию, а отдельные области.

При значительном превышении лимита потребление света Укрэнерго может применить и экстренные отключения.

Напомним, что пять областей на пороге жестких ограничений. Чаще отключать электричество будут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и соответствующих областях. Все из-за плановых ремонтов энергоблоков АЭС.

Также отключения света будут действовать еще два-три года. По словам эксперта, Украина оказалась в достаточно затруднительном положении. Восстановить поврежденное быстро не получится, поэтому отключения света продлятся еще минимум два года, особенно зимой, когда придется сидеть без света в течение 8-10 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам обещают более справедливые отключения света.