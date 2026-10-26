Найпопулярніший соус в "АТБ" подешевшав на 30 грн: встигніть придбати за два дні до кінця акції

Пропозиції діють до 27 жовтня, тому краще поспішити

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У мережі "АТБ" діють знижки 30% на два види майонезу "Торчин": "Європейський" жирністю 72% та "Домашній" жирністю 50%. Акція триває з 21 до 27 жовтня, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня"

Майонез "Торчин" "Європейський" 72% у пакованні 0,5 кг коштує 75,50 грн замість 108,40 грн.

На майонез "Торчин" "Європейський" в "АТБ" діє знижка 30%

Майонез "Торчин" "Домашній" 50% такої самої ваги продають за 64,50 грн замість 92,50 грн.

Майонез "Торчин" "Домашній" продають за акційною ціною до 27 жовтня

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" обвалилася ціна на пральний порошок: упаковка подешевшала майже на 250 грн.